Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İletişim Kulübü'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Artova Meslek Yüksekokulu (MYO) İletişim Kulübü üyesi İbrahim Şenyerli ve Hasan Can Kazi'nin başlattıkları mavi kapak toplama kampanyası kapsamında 180 bin plastik kapak toplandığı bildirildi.

İletişim Kulübü üyelerinin katkılarıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlatılan kampanyada toplanan plastik kapakların karşılığında tekerlekli sandalye alınarak, engellilere ulaştırılması hedefleniyor.

İletişim Kulübü üyesi İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencisi İbrahim Şenyerli, engelliler için kapak toplama kampanyası başlattıklarını belirterek, "180 bin kapağa ulaştık. 200 bin kapakta 1 tekerlekli sandalye alabiliyoruz. Ne kadar çok kapak toplarsak, o kadar çok arkadaşımızın hayatını kolaylaştırmış oluruz. Bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini ve sosyal sorumluluk projesine destek olmasını bekliyorum." dedi.