TOGÜ'de ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni hizmete açtı. Açılışta diş sağlığının önemi vurgulandı ve merkezin eğitime katkısı belirtildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü'nde ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete açıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde kurulan Taşlıçiftlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, rektör yardımcıları, rektör danışmanları, Genel Sekreter, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Aldemir, yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanı'nın kente yaptığı ziyaretten bahsederek hastane hizmetleri hakkında bilgi aktardı. Aldemir, diş sağlığının önemine değinerek merkezin eğitim, sağlık hizmeti ve toplumsal farkındalık açısından büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Yılmaz ise merkezin üniversite için önemli ve anlamlı bir hizmet olduğunu vurgulayarak, "Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın temel unsurlarından biridir. Bu merkez sayesinde öğrencilerimiz ve personelimiz nitelikli diş sağlığı hizmetlerine hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek. Aynı zamanda merkez, Diş Hekimliği Fakültemizin uygulama ve eğitim faaliyetlerine de önemli katkı sağlayacak. Kampüslerimizi daha sağlıklı ve yaşanabilir bir yaşam alanına dönüştürme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu güzel hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
