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Tokat Erbaa'da tır ile traktör çarpıştı, kazada ölen yaşlı çift toprağa verildi

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Tokat Erbaa'da tır ile traktör çarpıştı, kazada ölen yaşlı çift toprağa verildi
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Erbaa'da tır ile traktörün çarpışması sonucu yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri, Çakır köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. D-100 kara yolundaki kazada traktörde bulunan çiftten biri olay yerinde, diğeri Erbaa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tır ile traktörün çarpışması sonucu yaşamını yitiren yaşlı çiftin cenazeleri toprağa verildi.

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Zülfikir Bolat (71) ve Hatice Bolat'ın (75) cenazeleri, ilçeye bağlı Çakır köyüne götürüldü.

Çiftin cenazeleri, evlerinde helallik alınmasının ardından Çakır Köyü Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

D-100 kara yolu Yeni Mahalle kavşağında dün Zülfikir Bolat idaresindeki traktör, B.A. yönetimindeki tırla çarpışmış, kazada traktörde bulunan Hatice Bolat olay yerinde, Zülfikir Bolat ise kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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