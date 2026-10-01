Tokat Erbaa'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erbaa ilçesinde telefcilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları şüphesiyle 4 şüpheliye yönelik 5 farklı adrese 29 Eylülde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 3 adet çek, 22 adet senet, 4 adet sözleşme belgesi, 1 adet banka dekontu, 71,5 milyon TL değerinde 18 taşınmaz, 3 adet araç ve 12 banka hesabına el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı