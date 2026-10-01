Haberler

Tokat Erbaa'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Erbaa'da tefecilik ve mal varlığı aklama operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 71,5 milyon TL değerinde 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erbaa ilçesinde telefcilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları şüphesiyle 4 şüpheliye yönelik 5 farklı adrese 29 Eylülde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 4 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 3 adet çek, 22 adet senet, 4 adet sözleşme belgesi, 1 adet banka dekontu, 71,5 milyon TL değerinde 18 taşınmaz, 3 adet araç ve 12 banka hesabına el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Annesini korurken YEGAP'a gönderilen otizmli genç taburcu oldu! Kapıda sarılıp ağladılar

Annesini korurken psikiyatri koğuşuna düştü! Sonunda kavuştular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi

TFF'de yaprak dökümü! Sayı çift hanelere çıktı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var

Fabrikada dev kazan patladı! Can pazarı, çok sayıda yaralı var