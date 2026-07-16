Haberler

Tokat'ta otomobilin karşı yöne geçtiği kaza kamerada

Tokat'ta otomobilin karşı yöne geçtiği kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde karşı yöne geçen otomobil elektrik direğine ve güvenlik kulübesine çarparak ters döndü. Sürücü Yasin Koç yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde karşı yöne geçen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. 34 VJ 5635 plakalı Yasin Koç yönetimindeki otomobil kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp karşı yöne geçti. Otomobil yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da eski kesimhanenin güvenlik kulübesine çarparak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Kuveyt'e İHA saldırısı! Hava savunma sistemleri devreye girdi

Körfez yine yangın yeri! İran, menzilindeki ülkeye saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp

Myanmar'da göçmen teknesi battı! 500'den fazla kayıp
Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat

Noterlerle ilgili yeni karar! Ev ve araba alıp satacaklar dikkat
Haluk Levent'in konulduğu cezaevi belli oldu

Konulduğu cezaevi belli oldu! Aynı yerde tanıdık bir isim var
Tartıştığı eşine dehşeti yaşattı! Burnunu ısırıp kopardı

Tartışma vahşete dönüştü! Burnunu ısırıp kopardı
Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

4 ay hasat bitmiyor, kilosu tarlada 150 TL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

S-400'ler satıldı mı? MSB'den dikkat çeken açıklama