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Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kamer Koral B. (46) yönetimindeki 06 CRA 46 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Muhittin K. idaresindeki 60 M 9039 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Asiye K. (32), Selin T. (14), Arzu Buket Ç. (46) ve Osman A. (34) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız
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