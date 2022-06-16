Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Bostancı'ya ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Bostancı'ya ziyaret

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Bostancı'ya ziyaret

Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı'yı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Erdoğan, Bostancı ile bir süre görüştü. Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bostancı da ziyaretinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ziyarete emniyet müdür yardımcıları da katıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Adnan Erdoğan Jandarma Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title