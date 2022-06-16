Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Bostancı'ya ziyaret Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı'yı ziyaret etti. Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı'yı ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan, Bostancı ile bir süre görüştü. Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bostancı da ziyaretinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti. Ziyarete emniyet müdür yardımcıları da katıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Adnan Erdoğan Jandarma Tokat Güncel Haberler

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