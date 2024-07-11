Üye Girişi
Haberler

Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret ederek, hayırlı olması dileğinde bulundu. Pervanlar da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

Karpınar, Pazar Belediye Başkanlığına seçilen Pervanlar'ı ziyaret ederek, hayırlı olması dileğinde bulundu.

Pervanlar da ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Şerafettin Pervanlar Tokat Politika Güncel Haberler

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki

 Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme

 Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL

Kaçak trafo drone ile tespit edildi! Ekonomiye yıllık zararı tamı tamına 10 milyar TL
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title