Tokat Belediyesi'nden Ücretsiz Cenaze Hizmetleri

Tokat'ta cenaze hizmetleri, belediye tarafından olarak ücretsiz veriliyor.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni hizmet binasında kurulan Mezarlıklar Müdürlüğü, cenaze ve mezarlık hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor.

Mobil taziye araçlarıyla masa, sandalye ve oturma düzeninden mutfak, semaver, çay ve ikram alanına kadar tüm taziye ihtiyaçları karşılanıyor.

Araçlarda ayrıca yaz aylarında klima, kış aylarında ise ısıtıcı desteği bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaşların hem mutlu hem de hüzünlü anlarında yanlarında olmayı önemsediklerini vurgulayarak, "Özellikle cenaze gibi insanın en hassas ve zorlu gününde tüm yükü ve külfeti üstlenmek bizler için bir vatandaşlık görevidir. Mobil taziye araçlarımız, ücretsiz nakil ve defin hizmetlerimiz ile acılı ailelerimizin omuzlarındaki yükü hafifletmeyi hedefledik. Tokat Belediyesi olarak söz verdiğimiz gibi Tokat için, Tokatlı için, üretken belediyecilik anlayışımızla gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.