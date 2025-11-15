Haberler

Tokat Belediyesi'nden Huzurevi Sakinlerine Kişisel Bakım Hizmeti

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, huzurevi sakinlerinin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla saç ve tırnak bakım hizmeti sağladı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yaşlılara verdikleri destekle onların kendilerini değerli hissetmelerini amaçladıklarını belirtti.

Tokat Belediyesi, huzurevi sakinlerinin kişisel bakım hizmetini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, Tokat Huzurevinde kalan yaşlı bireylerin saç ve tırnak bakımını yaptı.

Tokat Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri tarafından huzurevi sakinlerine yaşam kalitelerini artırmak, kendilerini iyi hissetmelerini sağlayıp destek olmak amacıyla saç ve tırnak kesimi ile kişisel bakım uygulamaları yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, en kıymetli emanetleri olan ulu çınarlarının yüzünde tebessüm oluşturabilmenin belediye olarak yaptıkları en anlamlı işlerin başında geldiğini vurgulayarak, "Onların duası, bir gönül dokunuşu, bir 'Allah razı olsun' deyişi bize güç veriyor. Büyüklerimizin kendilerini değerli hissetmeleri, huzurlu ve güvende olmaları için çalışmaya devam edeceğiz. Tokat, büyüklerine sahip çıkan bir şehirdir. Bizler de Tokat Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda kentimizdeki yaşlılarımıza, büyüklerimize, ulu çınarlarımıza yönelik evde bakım ve destek hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel
