Tokat Belediyesi evde bakım hizmetinde resim dersi ve canlı müzik dinletisi de sunuyor

Güncelleme:
Tokat Belediyesi, evde bakım hizmetlerini sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirerek yaşlı, özel gereksinimli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Resim çalışmaları ve canlı müzik dinletileri ile vatandaşlar, keyifli anlar geçiriyor.

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen evde bakım hizmetlerinin sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yaşlı, özel gereksinimli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetlerinin yalnızca sağlık ve temizlik desteğiyle sınırlı kalmadığı, sosyal ve kültürel etkinliklerle de zenginleştirildiği belirtildi.

Belediye ekipleri tarafından ziyaret edilen evlerde evde bakım ve gıda yardımlarının yanı sıra resim eğitmeni eşliğinde resim çalışması ve canlı müzik dinletisiyle vatandaşlara keyifli anlar yaşatıldığı aktarılan açıklamada, çalışma sayesinde vatandaşların sosyalleşmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, üretken belediyecilik anlayışının merkezinde insan bulunduğunu vurgulayarak, "Evde bakım hizmetlerimizi yalnızca bir destek faaliyeti olarak görmüyor, gönüllere dokunan, yüzlerde tebessüm bırakan sosyal sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Büyüklerimizin ve özel gereksinimli hemşehrilerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri, sosyal hayata katılmaları ve mutlu olmaları bizim için çok kıymetli. Tokat'ta hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

