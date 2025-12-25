Haberler

Tokat Belediyesinde temizlikte yeni dönem başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi, kent estetiğini korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla eski çöp konteynerlerini yeni, hijyenik ve dayanıklı modellerle değiştiriyor. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, yeni nesil konteynerlerin kullanıma alındığını duyurdu.

Tokat Belediyesinde temizlikte yeni dönem başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi kent estetiğini korumak, çevre kirliliğini önlemek ve daha düzenli bir çöp toplama sistemi oluşturmak amacıyla ortak kullanım alanlarındaki çöp konteynerlerini daha sağlam ve daha hijyen konteynerlerle değiştiriyor.

Yıllar içinde yıpranan, kırılan ve sızıntı yaparak görüntü kirliliği ve kötü kokuya neden olan çöp konteynerleri yerine daha sağlam yapılı, temizliği kolay ve hijyen açısından daha temiz olan yeni nesil çöp konteynerleri Tokat'ın tamamında kullanılmaya başlanıyor.

Tokat Belediyesi teknik birimler şantiyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, dayanıklılık testinden geçen ve tüm durumlara karşı garantili olan yeni çöp konteynerlerini inceledi.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen dayanıklılık testlerini de inceleyen Yazıcıoğlu, "Tokat'ımızda bir yeniliği daha hayata geçiriyoruz. Dayanıklılık testimizden başarıyla geçen, hijyenik açıdan daha temiz olan yeni çöp konteynerlerimizi Tokat'ımızın dört bir yanında uygulamaya alıyoruz. Tokat'ımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran, kulüp binasına geldi

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme