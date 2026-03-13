Haberler

Tokat Belediyesi ekipleri mezarlıklarda bayram öncesi bakım çalışması yapıyor

Tokat Belediyesi ekipleri mezarlıklarda bayram öncesi bakım çalışması yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve rahat ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla şehir genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve rahat ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla şehir genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından başta şehitlikler olmak üzere Tokat'taki tüm mezarlıklarda ot temizliği, çevre düzenlemesi, yürüyüş yollarının bakımı ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bayram öncesinde yoğunlaşan ziyaretler göz önünde bulundurularak mezarlık alanlarının düzenli, temiz ve ziyaretçilere uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve vefa duygularının en güçlü şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha huzurlu ortamda gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklarımızda kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütüyoruz. Başta aziz şehitlerimizin kabirleri olmak üzere tüm mezarlıklarımızı bayrama hazır hale getiriyoruz. Hayatını kaybeden tüm büyüklerimizi rahmetle anıyor, hemşehrilerimizin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım