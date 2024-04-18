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Tokat Belediyesi Deprem Sonrası Vatandaşlara Çorba Dağıttı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından Tokat Belediyesi, sabah saatlerinde vatandaşlara çorba dağıttı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, deprem sonrası yapılan toplantının ardından çorba dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 şiddetinde depremlerin ardından Tokat Belediyesi sabah saatlerinde vatandaşlara çorba dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, AA muhabirine, ilçede gece saatlerinde iki depremin yaşandığını hatırlattı.

Depremin ardından Vali Numan Hatipoğlu ile toplantı yapıldığını belirten Yazıcıoğlu, "AFD'da oluşturulan kriz masasında Valimizin başkanlığında toplantı yapıldı. Daha sonra Valimiz ile Sulusaray ilçesine geldik. İtfaiyemizden bir aracımız da geldi. Burada bekleyecek. Sabah'tan itibaren ise 2 mobil ikram aracımız ile vatandaşlarımıza çorba ve ekmek dağıttık. Bütün hemşerilerime geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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