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Tokat Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etti

Tokat Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etti
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TOKAT Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

TOKAT Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısı nedeniyle, Tokat Belediyesi olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü için önceden planladığımız yürüyüş, konser ve etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Milli birlik ve bütünlüğümüze gölge düşürmek isteyenler dün olduğu gibi bundan sonra da emellerine asla ulaşamayacaktır. Hain terör saldırısında şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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