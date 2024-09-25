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Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Emekli Personelle Vedalaştı

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Emekli Personelle Vedalaştı
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, emekli olan 28 personelle bir araya gelerek onlara veda etti. Yazıcıoğlu, hizmetlerinden dolayı emekli personele teşekkür ederek, mutlu ve huzurlu bir yaşam diledi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, emekli olan 28 personelle bir araya gelerek vedalaştı.

Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesinin çeşitli birimlerinde hizmet eden ve emekliye ayrılan 28 personelle bir araya geldi.

Tokat Belediye ailesi olarak her sevinç ve dertte ortak olduklarını belirten Yazıcıoğlu, "Hayatlarının en verimli, en kıymetli dönemlerini Tokat'ımıza hizmet ederek geçiren ve emekli olan değerli mesai arkadaşlarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki hayatlarında sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum." dedi.

Yazıcıoğlu, emekli olan personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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