Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye çalışmalarını yerinde inceledi. Şehirdeki projelerin hızla sürdüğünü vurgulayan Yazıcıoğlu, çeşitli altyapı projeleri hakkında bilgi verdi ve belediyecilik anlayışlarını duyurdu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik ekibiyle birlikte kentin farklı noktalarında devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma alanlarında vatandaşlara kolaylık sağlayacak projelerin hız kesmeden sürdüğünü belirten Yazıcıoğlu, Tokat'ın her geçen gün değişime ve gelişime devam ettiğini vurguladı.

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmaların gece gündüz devam ettiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, "Ekiplerimizle birlikte şehrimizin farklı noktalarında yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. Ali Mezarlığı girişinde yol genişletme çalışmaları yapıyoruz. Yenimahalle Omcalık Sokak'ta otopark yapımımız hızla ilerliyor. Hıdırlık Sosyal Tesislerimize ek bina kazandırıyor, ırmak kenarında da yeni büfe inşaatımızı sürdürüyoruz. Karşıyaka Spor Kompleksi'nde tadilat çalışmaları yürütüyor, Karşıyaka Mahallesi'nde yol düzenlemesi yapıyoruz. Güneşli Mahallemizde Madımak Sokak'ta perde beton ve asfalt hazırlığı, Fidanlık Caddesi'nde çift yönlü asfalt çalışması ve Sancak Caddesi'nde parke yol yapımı devam ediyor. Ayrıca Barbaros Caddemizde hem asfaltlama hem de kavşak düzenleme çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
