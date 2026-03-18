Haberler

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, akşamları mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, vatandaşlarla gece saatlerinde buluşarak mahalle sorunlarını yerinde tespit ediyor. Eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Yazıcıoğlu, 2026 yılı çalışma planını da güncelliyor.

Belediyeden yazılı açıklamaya göre, gündüz programlarının ardından mesaisine ara vermeden devam eden Başkan Yazıcıoğlu, mahalle ziyaretlerini gece saatlerine de taşıyarak vatandaşlarla temas kuruyor.

Mahalle mahalle gerçekleştirilen ziyaretlerde muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiplerle yapılan çalışmaları inceleyen Yazıcıoğlu, sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda son gece mesaisini Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştiren Yazıcıoğlu, mahalle muhtarı Yücel Yazıcı, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle sokaklarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Mahallede ihtiyaç duyulan çalışmaları değerlendirerek 2026 yılı çalışma planına dahil eden Yazıcıoğlu, "Tüm mahallelerimize eşit hizmet anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimde erişilebilirlik ve çözüm odaklı yaklaşımı benimseyen üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat'ımız için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan, ayırmadan ayrıştırmadan canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

MSB duyurdu! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

