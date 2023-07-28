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Tokat Başçiftlik'te Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkramı Yapıldı

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Başçiftlik Belediyesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Camisi'nde aşure ikramı yapıldı. Belediye Başkanı Murat Tunçel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Başçiftlik Belediyesi'nce Muharrem ayı dolayısıyla Merkez Camisi'nde kurulan stantta aşure ikram edildi.

Dağıtıma katılan Belediye Başkanı Murat Tunçel, burada yaptığı açıklamada, Muharrem ayının millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın simgesi Aşure gününde bir araya geldiklerini dile getiren Tunçel, "Aşuremizi pişiren dağıtan tüm personelimize ve yiyen tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel

Murat Tunçel Başçiftlik Tokat Güncel Haberler

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