Başçiftlik ilçe merkezinde kar temizliği çalışmaları devam ediyor
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ekipler, karla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir temizlik gerçekleştirdi. İlçe girişindeki İhsan Şen Bulvarı'nda biriken kar yığınları kamyonlarla taşındı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ekiplerin kar temizliği çalışmaları sürüyor.
Başçiftlik ilçesinde karla mücadele kapsamında ilçe girişinde yer alan İhsan Şen Bulvarı'nda kar temizliği çalışması gerçekleştirildi.
Belediye ekiplerinde kaldırım ve yol kenarlarında biriken kar yığınları, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel