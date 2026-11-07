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Tokat Başçiftlik'te kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı

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Tokat Başçiftlik'te kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 10 santimetre kalınlığa ulaştı. İlçe merkezinde evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplanırken kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı sonrası ilçe merkezinde, evlerin çatıları, ağaçlar ve sokaklar karla kaplandı.

İlçede aralıklarla kar yağışı sürüyor.

Kaynak: AA
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