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Tokat Başçiftlik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Gerçekleştirildi

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı da konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde program gerçekleştirildi.

Merkez Camisi avlusunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler ile vatandaşlar katıldı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Başçiftlik Demokrasi 15 Temmuz Tokat Politika Güncel Haberler

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