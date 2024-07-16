Tokat Başçiftlik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Gerçekleştirildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde program gerçekleştirildi.

Merkez Camisi avlusunda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, dua edildi.

Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler ile vatandaşlar katıldı.???????