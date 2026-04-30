Tokat Baro Başkanı Av. Volkan Bozkurt'tan Avukat Hatice Kocaefe İçin Açıklama

TOKAT Baro Başkanı Av. Volkan Bozkurt, Bursa'da icra takibi yürüttüğü sırada borçlu tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Avukat Hatice Kocaefe için basın açıklaması yaptı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde icra takibi başlattığı borçlu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Av. Hatice Kocaefe için Tokat Barosu avukatları adliye önünde toplanarak saldırıyı lanetledi. Tokat Barosu Başkanı Av. Volkan Bozkurt, "Bugün, savunma görevini yerine getirdiği bir dosya nedeniyle karşı tarafça hunharca katledilen meslektaşımız Avukat Hatice Kocaefe'nin derin üzüntüsünü ve öfkesini yaşıyoruz. Avukatlar, hukukun üstünlüğünün, adil yargılanma hakkının ve savunma makamının temsilcileridir. Üstlendiğimiz görev, kişilerin değil; hukukun, adaletin ve hak arama özgürlüğünün savunulmasıdır. Avukata yönelen bir saldırı, yalnızca bireysel bir suç değil; doğrudan savunma hakkına, yargı bağımsızlığına ve hukuk devletine yapılmış ağır bir saldırıdır. Avukatların can güvenliğini sağlamak, mesleklerini hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan icra edebilmeleri için gerekli yasal ve idari tedbirleri derhal hayata geçirmek devletin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun gereği artık ertelenemez. Meslektaşımıza yönelik bu alçak saldırıyı lanetliyor, faillerin en kısa sürede hak ettikleri en ağır cezayı almalarını talep ediyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.

