Tokat Almus'ta köy yoluna ikinci kat asfalt satıh kaplama işi tamamlandı
KÖYDES Projesi kapsamında Almus ilçesindeki Ataköy grup yolu ile Üçgöl köyü arasındaki 4,5 kilometrelik yolun ikinci kat asfalt satıh kaplama işi tamamlandı. Almus Kaymakamı Emre Çömen, yapılan çalışmaları inceledi ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Tokat'ın Almus ilçesinde bir köyde ikinci kat asfalt satıh kaplama işi tamamlandı.
KÖYDES Projesi kapsamında ihalesi Almus Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan Ataköy grup yolu ile Üçgöl köyü arasındaki 4,5 kilometrelik yolun ikinci kat asfalt satıh kaplama işi bitirildi.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Üçgöl köyünü ziyaret ederek çalışmalarını inceledi.
Çömen, "Ataköy grup yoluna bağlayan yolu bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımızın yolda araç kullanırken dikkatli olmasını öneriyoruz." dedi.