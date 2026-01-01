Haberler

Almus'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Almus ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. Kaymakam Emre Çömen, 35 köyden 17'sinin yolunun açıldığını belirtirken, sürücüleri buzlanma konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Tokat'ın Almus ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçede iki gündür yağan kar sonrası kapanan köyleri ilçeye bağlayan köy ve köy grup yolları, İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekiplerce açılmaya çalışılıyor.

Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve ağır hava koşullarına rağmen kaymakamlık koordinesinde oluşturulan 4 ayrı ekip ile köy ve grup yollarını açmaya çalıştıklarını belirterek, "Şu ana kadar ilçede bulunan 35 köyden 17'sinin yolu açıldı, 18 köy yolu ise halen kapalı durumda. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ancak açtığımız köy yollarında buzlanmanın olması nedeniyle sürücülerimizi dikkatli olmaya çağırıyorum." dedi.

Çömen, zor şartlarda çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
