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Tohma Kanyonu'nda Kayaların Düşme Riskine Karşı Önlem Alınıyor

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Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Kanyonu'nun yamaçları, depremde düşme riski taşıyan kayalar nedeniyle çelik ağla örülüyor. Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada, profesyonel dağcılardan oluşan ekip, yamaçlarda tehlike arz eden kayaları düşürerek çelik ağın yamaca sabitlenmesi için delik açtı. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde turistlerin uğrak yerlerinden olan Tohma Kanyonu'nun yamaçları, depremde düşen ve düşme riski taşıyan kayalar nedeniyle çelik ağla örülüyor.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemenin ardından, kanyonun yamaçlarında tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve çelik ağla yüzeyin kaplanması için çalışma başlatıldı.

Profesyonel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları düşürerek çelik ağın yamaca sabitlenmesi için belirlenen 1144 noktaya delik açtı.

Çelik ağın bu noktalardaki aparatlara sabitlenmesiyle örtüleme çalışmasının ilk etabı tamamlandı.

Bin metrekarelik yüzeyin 80 metrekaresini çelik ağ ile örten ekibin çalışmalarını 2 yılda tamamlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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