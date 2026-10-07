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TOGÜ Rektörü Yılmaz, yeni Emniyet Müdürü Şengül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede üniversite ile emniyet arasındaki iş birliği ve Tokat'ın huzur ve güvenliği için ortak çalışmalar ele alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül'ü ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yılmaz, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Şengül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Yılmaz, Emniyet Müdürü Şengül'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Üniversite ve Emniyet teşkilatı arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapılan görüşmede, Tokat'ın huzur ve güvenliği için ortaklaşa yürütülebilecek çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül ise nazik ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı Rektör Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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