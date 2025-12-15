TOGÜ Rektörü Yılmaz, mantar üretim tesisini ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, mantar üretim tesisini ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, dekan yardımcıları ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü de hazır bulundu.

Yılmaz, üretim sürecine ilişkin görüş ve deneyimlerini dinleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin uygulamalı eğitimle sektörel tecrübe kazanmalarının önemine dikkati çeken Yılmaz, üniversite olarak üretime dayalı eğitim modellerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.