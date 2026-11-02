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TOGÜ Rektörü Fatih Yılmaz, kampüsteki planetaryum ve yemekhane inşaatlarını inceledi

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TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yapımı süren Planetaryum ve Merkezi Yemekhane inşaatlarını inceledi. Yılmaz, teknik ekipten bilgi aldı; projelerle kampüs altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde yapımı devam eden Planetaryum ve Merkezi Yemekhane inşaatlarında incelemelerde bulundu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, inşaat alanlarını gezen Rektör Yılmaz, teknik ekipten çalışmaların ilerleyişi ve planlanan tamamlanma takvimi hakkında bilgi aldı. Projelerin belirlenen takvim doğrultusunda yürütülmesinin önemine değinen Yılmaz, devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Planetaryum ve merkezi yemekhane projeleriyle kampüsün fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor. İncelemelerinin ardından kampüste öğrencilerle bir araya gelen Rektör Yılmaz, gençlerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Yılmaz'a incelemeleri sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA
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