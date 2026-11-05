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TOGÜ öğrencileri 'Şehir ve Kültür' dersini Yağıbasan Medresesi'nde işledi

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TOGÜ öğrencileri 'Şehir ve Kültür' dersini Yağıbasan Medresesi'nde işledi
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TOGÜ'de seçmeli 'Şehir ve Kültür' dersi kapsamında öğrenciler, Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi'nde ders işledi. Doç. Dr. Edip Uzundal'ın refakat ettiği derste öğrencilerin Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanıması amaçlanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğitim gören öğrenciler, "Şehir ve Kültür" dersini tarihi mekanlarda işliyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, seçmeli ders kapsamında kentin kültürel mirasını öğrenme imkanı bulan öğrenciler, dersi Yağıbasan Medresesi ile kentin etnografik ve tarihsel hafızasını barındıran Tokat Şehir Müzesi'nde işledi.

Doç. Dr. Edip Uzundal'ın refakat ettiği ders, öğrencilere şehri yerinde tanıma imkanı sundu.

Proje ile öğrencilerin Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde tanımaları, kültürel miras bilincinin geliştirilmesi ve teorik bilgilerin uygulamalı eğitimle desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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