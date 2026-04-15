TOGÜ'de KBRN farkındalık eğitimi ve tatbikatı yapıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer" (KBRN) farkındalık eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi ile AFAD iş birliğinde düzenlenen "KBRN Farkındalık Eğitimi ve Tatbikatı", Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda yapıldı.

Eğitime Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hilal Çadırcı, Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Polat, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

AFAD arama kurtarma ekibinden Yunis Utanç ve Sercan Güher tarafından katılımcılara eğitim verilen programda ikaz ve alarm işaretlerinin anlamları, sığınakların önemi ve olası KBRN tehditleri karşısında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta ise senaryo gereği oluşturulan olay alanında ekipler, kimyasal ve biyolojik risklere karşı müdahale süreçlerini uygulamalı olarak sergiledi.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir
