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TOGG'un T10X Sayısı 21 Bin 208'e Ulaştı

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TOGG, T10X modelinin yollardaki adet sayısının 21 bin 208'e ulaştığını duyurdu. Ocak ayında üretime başlayan TOGG, CES2024 fuarında T10F'i tanıttı ve T10X için genel sipariş dönemini başlattı. Ayrıca, 1625 yeni kullanıcıya T10X teslim edildi.

Togg'dan yapılan açıklamada bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısının 21 bin 208 adede ulaştığı duyuruldu.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geride bıraktığımız Ocak ayına hızlı bir göz atalım. Togg Teknoloji Kampüsü'nde bakım, onarım ve envanter sayımları ardından 8 Ocak'ta yeniden üretime başladık. 9 Ocak'ta, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES2024'te güncel tasarımıyla T10F'i dünya sahnesine çıkardık. 20 Ocak'ta T10X için çekilişsiz, kurasız, genel sipariş dönemini başlattık. Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi ve 1625 yeni kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TOGG Üretim Teknoloji Güncel Haberler

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