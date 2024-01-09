TOGG'un T10F fastback modeli CES 2024'te tanıtıldı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un T10F fastback modeli, Las Vegas'taki CES 2024 fuarında tanıtıldı. Yeni model, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.
Togg'un T10F fastback modeli Las Vegas'taki CES 2024'te dünya sahnesine çıkarıldı.
ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı. Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı. Yeni model, katılımcılar tarafından ilgi gördü.