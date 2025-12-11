Türkiye Maarif Vakfının Kosova'da düzenlediği masa tenisi turnuvası başladı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Ülke Temsilciliğince düzenlenen "TMV Kosova Masa Tenisi Turnuvası" başladı.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine Şubesinde düzenlenen turnuvaya, TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, ülke genelinden turnuvaya katılan 24 takımın temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

TMV Kosova Temsilcisi Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri turnuvanın ayrı bir heyecan oluşturduğunu söyledi.

Aslan, Kosova'daki çocuk ve gençleri spora yönlendirme amacıyla turnuvayı düzenlediklerini belirterek, "Amacımız farklı okullardan çocukları bir araya getirmek. Her ne kadar bunun ismi bir yarışma, turnuva olarak değerlendirilse de temennimiz çocukların bir araya gelmesi, onları spora yönlendirmek." diye konuştu.

Turnuva kuralarının çekilmesinin ardından müsabakalara geçildi. Gün sonunda tamamlanacak turnuva sonunda başarılı sporculara sertifikaları takdim edilecek.

PriPing Masa Tenisi Kulübü ve KPP Prishtina Masa Tenisi Kulübü işbirliğinde düzenlenen turnuva, spor kültürünü güçlendirmeyi, sağlıklı rekabeti teşvik etmeyi ve fair-play değerlerini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 760 öğrenci eğitim görüyor.