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TMMOB'tan "Ailem Güvende" operasyonlarına tepki: Ayrımcı ve hedef gösterici politikalardan derhal vazgeçmeli

TMMOB'tan 'Ailem Güvende' operasyonlarına tepki: Ayrımcı ve hedef gösterici politikalardan derhal vazgeçmeli
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TMMOB, "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlara ilişkin, "Siyasal iktidar, ayrımcı ve hedef gösterici politikalardan derhal vazgeçmeli, hukuksuz biçimde gözaltına alınanlar ve tutuklananlar serbest bırakılmalı, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri kaldırılmalıdır" çağrısında bulundu.

(ANKARA) - TMMOB, "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlara ilişkin, "Siyasal iktidar, ayrımcı ve hedef gösterici politikalardan derhal vazgeçmeli, hukuksuz biçimde gözaltına alınanlar ve tutuklananlar serbest bırakılmalı, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri kaldırılmalıdır" çağrısında bulundu.

TMMOB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"'Ailem Güvende' adı verilen operasyon ile LGBTİ+'ların ve hak örgütlerinin hedef gösterilmesi, ayrımcılığı, nefret söylemini ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Örgütlenme ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin baskı altına alınmasını, hak savunucularının gözaltına alınmasını ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerini kabul etmiyoruz.

Ülkemizin demokratik geleceği, temel hak ve özgürlüklerin, eşit yurttaşlığın ve örgütlenme hakkının herkes için güvence altına alınmasıyla mümkündür. Hiç kimse kimliği, yaşam biçimi ya da hak mücadelesi nedeniyle ayrımcılığa ve baskıya maruz bırakılamaz. Siyasal iktidar, ayrımcı ve hedef gösterici politikalardan derhal vazgeçmeli, hukuksuz biçimde gözaltına alınanlar ve tutuklananlar serbest bırakılmalı, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engelleri kaldırılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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