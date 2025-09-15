TMMOB'den Demokrasi ve Yargı Bağımsızlığı Vurgusu

(ANKARA) - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu (TMMOB), CHP İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla uzaklaştırılarak yerine geçici kurul atanmasına ilişkin yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, "Toplumun tüm kesimlerini, Cumhuriyet'in kazanımlarına, demokratik kurumlara, adalete, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu değerlerden vazgeçildiğinde, yalnızca bugünün değil, yarının da karanlığa sürükleneceği açıktır" çağrısında bulundu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndan "Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve halkın iradesini kararlılıkla savunmaya devam ediyoruz" başlıklı yazılı açıklama yapıldı.

"Tarihimiz boyunca zorlu süreçlerden geçerek bugüne kadar biriktirdiğimiz, ağır bedeller ödeyerek kazandığımız eşit yurttaşlık, hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi gibi çağdaş değerlerin hızla tasfiye edildiği, en temel hak ve özgürlüklerin bile anayasal güvencesini yitirdiği, yargı bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşıyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkın iradesine dayalı yönetim anlayışı, bugüne kadar çeşitli darbeler ve darbe girişimleriyle sekteye uğramış olsa da mevcudiyetini bir biçimde korumuş, her seferinde toplumun özgürlük ve eşitlik talebiyle yeniden filizlenmiştir. Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasi birikimi, bütün eksiklerine rağmen toplumun ortak mücadelesiyle gelişmiş; ülkenin geleceğini belirleyen temel değerler bu mücadeleler sayesinde korunabilmiştir.

Ancak bugün gelinen aşamada hukuk düzenine dayalı demokratik yönetim anlayışının kökten sarsıldığı, toplumun bir arada barış içinde bir gelecek tasavvurunun yok edildiği, belirsiz ve güvensiz bir karanlığa doğru yol alınan, her türlüğü hukuksuzluğun ve zorbalığın meşru görüldüğü bir süreç işletilmektedir. Demokratik kurumlar baskı altına alınmış, hukuk adeta iktidarın bir organına dönüştürülmüş, kamu gücü siyasi iktidarın sınırsız hizmetine sunulmuştur. 'Yeni bir devlet düzeninin' kurulmasından söz edilen bu süreçte tüm demokratik kurum ve kuruluşlar, aykırı söz söyleyenler, iktidarın ardında hizalanmayan tüm çevreler düşman ilan edilmekte, sindirilmeye ya da tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin Yüksek Seçim Kurulunca onaylanmış olmasına rağmen, mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve seçilmiş il yönetimiyle birlikte il başkanının görevden alınması tam da bu sürecin kritik noktalarından biridir. Açıkça seçmen iradesi yok sayılmakta, adeta muhalefet organlarında bile kimin yer alacağının siyasi iktidar tarafından kararlaştırılacağı ilan edilmektedir. Gündemde olan CHP'nin 'mutlak butlan' davası da yine bu çerçevede yeni bir düzen operasyonunun parçası gözükmektedir. Bir siyasi partinin seçim kurulu tarafından onaylanmış kurultay kararlarının yok hükmünde sayılması sadece o partinin değil, tüm bağımsız, demokratik güçlerin hedef alınması anlamına gelmektedir. Yargının siyasetin alanına müdahalesi, demokratik iradeyi sakatlamakta; kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Unutulmamalıdır ki, yargı bağımsızlığını kaybettiğinde bunun bedelini sadece bir kesim değil, tüm toplum öder. Hukukun tarafsızlığını yitirmesi, en temel hakların güvencesiz hale gelmesine; herkesin can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açar. Altını çizerek ifade etmek gerekir ki adaletin olmadığı bir ülkede barış da demokrasi de toplumsal huzur da mümkün değildir.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak yineliyoruz: Hukuka, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak, toplumsal barışın ve ülkenin geleceğinin tek güvencesidir. Yargı bağımsızlığı, toplumun bütün kesimleri için yaşamsal bir güvencedir. Bu güvencenin zedelenmesi, herkese zarar vermektedir.

Hukuksuzluklara, keyfiliğe ve demokratik birikimin yok edilmesine karşı mücadele etmek, tarihsel bir sorumluluktur. Toplumun tüm kesimlerini, Cumhuriyet'in kazanımlarına, demokratik kurumlara, adalete, hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bu değerlerden vazgeçildiğinde, yalnızca bugünün değil, yarının da karanlığa sürükleneceği açıktır."