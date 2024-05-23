TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri Ankara'da Gerçekleştirilecek

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak, yarın ve 25 Mayıs'ta saat 10.00'da TMMOB'da toplanacak. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 31 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihlerinde saat 10.00'da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Seçimler ise çoğunluk sağlandığı takdirde 26 Mayıs Pazar, çoğunluk aranmaksızın 2 Haziran Pazar günü Saat 09.00-17.00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi'nde yapılacak.