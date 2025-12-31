TLS Lojistik, kuruluşunun 25'inci yılını gala gecesiyle kutladı

TLS Lojistik, 25'inci yılı için gala gecesi düzenledi. Şirket, yıl geneline yayılan projelerle şekillendirdiği 25'inci yıl programını özel bir buluşmayla tamamlarken, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası ölçekte derinleşme hedeflerini de paylaştı.

TLS Lojistik, 25'inci yılını İstanbul'da düzenlediği gala yemeğiyle kutladı. Yıl boyunca hayata geçirilen iletişim, etkinlik ve kurumsal projelerin finali niteliğindeki gece, şirketin çeyrek asırlık birikimini, vizyonunu ve gelecek hedeflerini yansıtan nitelikli bir buluşmaya sahne oldu. TLS Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu," Bazı yolculuklar mesafelerle değil, iz bırakan adımlarla ölçülür. TLS Lojistik için 25 yıl; yalnızca geçen zamanın değil, büyüyen bir vizyonun, olgunlaşan bir kurum kültürünün ve her adımda yeniden tanımlanan bir yolculuğun hikayesi. Bu yolculuğu, modern şıklıkla klasik gala zarafetini buluşturan bir geceyle kutladık. Geçmişe saygıyı ve geleceğe güveni aynı anda yansıtan etkinlikteki her detay, kalite anlayışımızı ve kurumsal duruşumuzu sessiz ama güçlü bir dille anlattı" dedi.

TLS Lojistik, 25'inci kuruluş yılını yalnızca bir geceyle değil; yıl geneline yayılan kapsamlı bir programla ele aldı. Şirketin 25'inci yılının kültür-sanat projeleri, kurumsal etkinlikler, paydaş buluşmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla şekillendiği aktarıldı.

Gala gecesinde, yönetim kadrosu ve çalışanlar bir araya geldi. Gece boyunca, şirketin 25 yıllık hikayesi paylaşılırken, önümüzdeki döneme dair stratejik vizyonu da aktarıldı. Gala kapsamında yapılan konuşmalarda, TLS Lojistik'in sürdürülebilir büyüme yaklaşımı, operasyonel mükemmeliyet hedefleri ve uluslararası ölçekteki konumlanması vurgulandı. Şirket, 25 yılı geride bırakırken odağını geleceğe çevirerek önümüzdeki beş yıla ilişkin yol haritasını da katılımcılarla paylaştı.

'YENİ DÖNEM ODAĞI: OPERASYONEL MÜKEMMELİYET VE ULUSLARARASI DERİNLEŞME'

Hacıalioğlu geceye dair konuşmasında, " Peninsula İstanbul'da modern ve zamansız bir konseptle kurgulanan gala yemeği; TLS Lojistik'in marka değerlerini, kalite anlayışını ve kurumsal olgunluğunu yansıtan seçkin detaylarla hayata geçirildi. Gecenin atmosferi, 25 yıllık bir kurum kültürünün hem olgunluğunu hem de dinamizmini aynı anda hissettirdi" ifadelerini kullandı.

Hacıalioğlu, "Operasyonel mükemmeliyet, sürdürülebilir büyüme ve uluslararası ölçekte derinleşme hedefleri, markamızın yeni dönemdeki temel taşlarını oluşturuyor. Birikimimiz, insan kaynağımız ve vizyonumuzla geleceğin lojistik dünyasında daha güçlü bir rol üstlenmeye hazırlanıyoruz" dedi.