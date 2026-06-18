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Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Anıtkabir'i ziyaret etti

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Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği yönetimi, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) yönetimi, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Aytekin Polatel ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Programda, TKÜUGD Başkanı Aytekin Polatel, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Polatel'in Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Atatürk, kurduğun Cumhuriyet'in ışığında, kalemin ve haberin gücüne inanan gazeteciler olarak huzurundayız. Hür basının, çağdaş ve bağımsız bir milletin teminatı olduğunu bize öğreten sensin. Türkçe konuşan kardeş ülkelerin gazetecilerini bir araya getiren derneğimizle, doğruluğu, tarafsızlığı ve milletimizin birliğini rehber edindik. Senin gösterdiğin çağdaşlık yolunda, kaleme ve gerçeğe sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Işığın yolumuza rehber olmaya devam edecek. Huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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