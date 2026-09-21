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TKP: "Ülkemizi Suudi Arabistan’ın Yemen’deki insanlık dışı saldırılarının parçası yapamayacaksınız"

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TKP: 'Ülkemizi Suudi Arabistan’ın Yemen’deki insanlık dışı saldırılarının parçası yapamayacaksınız'
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TKP'den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve askeri ihtiyaçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterilerek, "Ülkemizi Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insanlık dışı, işgalci ve baştan aşağı hukuksuz saldırılarının parçası yapamayacaksınız" denildi.

(ANKARA) - TKP'den yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ve askeri ihtiyaçlara ilişkin açıklamalarına tepki gösterilerek, "Ülkemizi Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insanlık dışı, işgalci ve baştan aşağı hukuksuz saldırılarının parçası yapamayacaksınız" denildi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyarıyoruz… Ülkemizi İsrail, ABD ve Suudi Arabistan'ın yanında Yemen savaşına sokamazsınız! 'Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen'i bu hale kimler getirdi? Yemen şu anda ne durumda? On binlerce insan Yemen'de ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, siz önce bunların hesabını verin.' 2019'daki bu sözlerin sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarı, şimdi aynı Suudi Arabistan'ın yanında Yemen'e karşı bir savaşta yer almak üzere son derece hevesli açıklamalar yapıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen tarafından Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine çok ciddi saldırılar olduğunu iddia ederken, 'sözümüzün eriyiz' deyip, 'Askeri ihtiyaçları özellikle belli teknik konularda olabilir. Bunu da karşılama yönünde sıkıntımız olmaz' ifadesini kullanıyor.

"HALKIMIZIN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK 'EVET' OYU KULLANIN DA GÖRELİM"

Öncelikle Hakan Fidan ve AKP iktidarına hatırlatıyoruz. Meclis'e getirme zahmetinde dahi bulunmadığınız Mekke Anlaşması vesilesiyle, TBMM'den bir karar çıkarmadan Yemen'e karşı saldırıların parçası olamazsınız. Eğer cesaretiniz varsa anlaşma ve savaş kararını Meclis'e getirin ve halkımızın gözünün içine bakarak 'evet' oyu kullanın da görelim.

Ülkemizi Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insanlık dışı, işgalci ve baştan aşağı hukuksuz saldırılarının parçası yapamayacaksınız. Yeni Osmanlıcı iktidarın, Osmanlı'nın 'Yemen hafızasını' diriltmeye çalışmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi Suudi Arabistan, İsrail ve ABD'nin Yemen'de işlediği suçun ortağı yapamayacaksınız.. Halkımız, İsrail ve ABD saldırganlığına karşı direnen Yemen halkını katledecek bir onursuzluğun parçası olmayacak, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın!"

Kaynak: ANKA
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