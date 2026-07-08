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NATO Protestosunda Gözaltına Alınan 3 Tkp'li Avukat Serbest Bırakıldı

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Ankara Kızılay'da 5 Temmuz'da TKP'nin düzenlediği NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 3 parti avukatı, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer gözaltındakilerin işlemleri sürüyor.

(ANKARA) - Ankara Kızılay'da 5 Temmuz'da Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) düzenlediği NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 3 parti avukatı, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TKP üyelerinin, 36. NATO Zirvesi'ne karşı Kızılay'da yaptığı yürüyüşte 100'ün üzerinde kişi gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Edinilen bilgiye göre, bugün 3 parti avukatı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer gözaltındaki kişilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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