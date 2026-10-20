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TKP, HKP, SOL Parti ve TKH, gazeteci Murat Ağırel'in serbest bırakılmasını istedi

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TKP, HKP, SOL Parti ve TKH, gazeteci Murat Ağırel'in serbest bırakılmasını istedi
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TKP, HKP, SOL Parti ve TKH, gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına tepki göstererek derhal serbest bırakılmasını istedi. TKP açıklamasında, tutuklamanın toplumun vicdanı ve adalet duygusuyla bağdaşmadığı belirtildi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Hareketi, gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına tepki göstererek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nasıl gerekçelendirilmeye çalışılırsa çalışılsın, Murat Ağırel'in günlerdir hedef alınması ve nihayetinde tutuklanması, toplumun ne vicdanıyla ne de adalet duygusuyla bağdaşıyor. Murat Ağırel derhal serbest bırakılmalı. Gazetecilerin yalnızca mesleklerini icra ettikleri için tutuklanmalarının meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

HKP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkın Kurtuluş Partisi olarak namuslu, dürüst gazeteci Murat Ağırel'in; gazetecilik faaliyeti ya da daha doğru ifade ile belgeleri doğrulatmadığı, şüphe ile yaklaştığı görüntüleri haberleştirmediği için ev hapsinde iken tutuklanmasını protesto ediyoruz. HKP olarak Murat Ağırel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz" denildi.

"AĞIREL'İN TUTUKLANMASI HAKSIZ VE ADALETSİZ BİR KARARDIR"

SOL Parti de "Gazetecilik suç değildir, gerçeklerin üzerini örtemezsiniz. Murat Ağırel serbest bırakılsın" açıklamasını yaptı.

TKH'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"AKP, şirazesini kaybetmektedir. Hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan ve ev hapsinde bulunan gazeteci Murat Ağırel'in bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, AKP iktidarının cadı avıdır. AKP, gazetecilerden intikam almaktadır. Üstelik, yeterli bilgi ve belgeye ulaşmadığı için haber yapmadığı halde, yapmadığı haber yüzünden tutuklanması, iktidarın şirazesini kaybettiğini göstermektedir. Tutuklanan gazetecilere bir yenisi daha eklenmiştir. Gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanması haksız ve adaletsiz bir karardır. Bütün gazetecilere ve siyasi tutuklulara özgürlük."

Kaynak: ANKA
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