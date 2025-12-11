Haberler

Tkp: "Enver Aysever Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Komünist Partisi, gazeteci Enver Aysever'in gözaltına alınmasına sert bir şekilde karşı çıktı ve onun serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamada, sağcı iktidarların yarattığı çürümeye dikkat çekildi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, "Bu ülkede sağcı iktidarların yarattığı ağır çürüme ve ahlak sorununa işaret etmek değil, susmak suçtur. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

TKP'den yapılan açıklamada, gazeteci Enver Aysever'in, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci Enver Aysever'in antikomünist hezeyanlara verdiği yanıtı önce yandaş medya eliyle hedef gösterip ardından da gözaltı kararı çıkaranlar bir kez daha sağcılığın en yalın halini sergilemiş oldular. Bu ülkede sağcı iktidarların yarattığı ağır çürüme ve ahlak sorununa işaret etmek değil, susmak suçtur. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
title