Tkp: "Enver Aysever Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, "Bu ülkede sağcı iktidarların yarattığı ağır çürüme ve ahlak sorununa işaret etmek değil, susmak suçtur. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.

TKP'den yapılan açıklamada, gazeteci Enver Aysever'in, YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterilerek, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci Enver Aysever'in antikomünist hezeyanlara verdiği yanıtı önce yandaş medya eliyle hedef gösterip ardından da gözaltı kararı çıkaranlar bir kez daha sağcılığın en yalın halini sergilemiş oldular. Bu ülkede sağcı iktidarların yarattığı ağır çürüme ve ahlak sorununa işaret etmek değil, susmak suçtur. Enver Aysever derhal serbest bırakılmalıdır."