Tkp'den Doruk Maden İşçilerine Kutlama: Haklarını Söke Söke Aldılar

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi, Doruk Maden işçilerinin hak mücadelesini kazanımla sonuçlandırmasını kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Polis şiddetine, her tür oyalamaya rağmen haklarını söke söke alan Doruk Maden işçilerini ve Bağımsız Maden İş'i kutluyoruz. Bu direniş diğer sektörlerde olduğu gibi madencilikte de holdinglerin bir parazit gibi ülke zenginliklerinin üstüne çöktüğünü bir kez daha göstermiştir. Bütün madenler derhal devletleştirilmeli, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen özelleştirme süreçlerinin sorumluları yargılanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA