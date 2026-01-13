Haberler

Tkp'den Ankara'da 1 Şubat Etkinliği Çağrısı

Güncelleme:
Türkiye Komünist Partisi, 1 Şubat Pazar günü Ankara Congresium'da 'Dalgaları karşılayan gemiler gibi; TKP meydan okuyor' başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte emperyalizm, sömürü ve eşitsizlik gibi konulara değinilerek aydınlık bir Türkiye için mücadele vurgulanacak.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada, yurttaşlar 1 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek "Dalgaları karşılayan gemiler gibi; TKP meydan okuyor" başlıklı etkinliğe katılmaya davet edildi.

TKP, 1 Şubat Pazar günü Ankara'da "Dalgaları karşılayan gemiler gibi; TKP meydan okuyor" başlıklı etkinlik düzenleyecek. TKP'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emperyalizm, uluslararası tekeller, holdingler, tarikatlar, milliyetçilik, mezhepçilik, sömürü, yağma, savaş, göç, yoksulluk, çürüme… Üzerimize dalga dalga gelen bu kötülükler, bu karanlık kaderimiz değil. Sömürü ve eşitsizliğin son bulduğu, laik, bağımsız, çağdaş, özgürlükçü, devletçi, sanayileşmiş, bir Türkiye mümkün. TKP buna inanıyor, böyle bir Türkiye'nin mücadelesini veriyor. 'Dalgaları karşılayan gemiler gibi' yaşadığımız bu karanlık karşısında yıkılmaz bir inanç ve irade ile yolumuza devam ediyoruz.

1 Şubat Pazar saat 15.00'te Ankara Congresium'da gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde yaşadığımız bu karanlıktan nasıl kurtulabileceğimizi konuşacacağız. TKP'nin dün de bugün de bu inanç ve iradeyi temsil etmek için neler yaptığını ve neler yapacağını sözümüzle, sanatımızla anlatacağız. Aydınlık Türkiye'nin özlemini duyanları, bu memleketin çalışkan, dürüst, adil ve yurtsever insanlarını 1 Şubat'ta karanlığa meydan okumaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
