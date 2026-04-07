Haberler

İcradan Satılık Santral: Torku'nun Soma Santrali'ne 13 Kişilik Bilirkişi Heyeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kömür İşletmesi, Konya Şeker'in kontrolündeki Soma-B Termik Santrali'nden alacaklarını tahsil etmek için icra sürecini başlattı. İcra Dairesi, santralin değerini belirlemek için 13 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Konya Şeker'in borcu 20 milyar TL'yi aştı.

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye Kömür İşletmesi'nin (TKİ), Konya Şeker'in (TORKU) kontrolünde bulunan Soma-B Termik Santrali'nden doğan faiziyle birlikte 20 TL'yi aşkın alacaklarını tahsil etmek için başlattığı icra süreci yeni bir aşamaya geçti. İcra Dairesi, söz konusu santralin değerini belirlemek üzere Ankara'da bir üniversiteden bilirkişi heyeti oluşturdu. 13 kişilik heyet, Soma'da yerinde inceleme yaparak santralin değerine ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlayacak. Heyetin çalışmalarının birkaç ay sürebileceği belirtildi.

Konya Şeker (TORKU), 2013'te 985 milyon dolara Sivas Kangal Termik Santrali'ni, 2 yıl sonra da 685.5 milyon dolarla Soma B Termik Santrali'ni satın aldı.

Soma'da, zaman içinde işletme sorunları yaşanmaya başladı. Konya Şeker, Soma B'de elektrik üretimi için kömür aldığı TKİ'ye, borç biriktirmeye başladı. Borç tutarı, faiziyle birlikte 20 milyar TL'yi aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sorunun büyümesi ve santralda elektrik üretiminin durma noktasına gelmesi üzerine devreye girdi. Konya Şeker yönetimini, borçlarını ödemesi için uyardı.

Bu arada, santralin satışı gündeme geldi. Ancak, istenen sonuç bir türlü alınamadı. Borçlar tahsil edilemediği gibi santral başka bir işletmeciye de satılamadı.

Bu gelişme üzerine alacakların tahsili için hukuki yolların işletilmesine karar verildi. TKİ, Konya Şeker'in kontrolünde bulunan Soma-B Termik Santrali'nden doğan faiziyle birlikte 20 TL'yi aşkın alacaklarını tahsil etmek için icra sürecini başlattı.

İcra Dairesi, kısa süre önce söz konusu santralin değerini belirlemek üzere Ankara'da bir üniversiteden bilirkişi heyeti oluşturdu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan enerji sektöründen yetkililer, 13 kişilik heyetin Soma-B Termik Santrali'nde yerinde inceleme yapacağını belirterek, "Heyet, santralle ilgili her bir boyutu içeren ayrıntılı bir rapor yazacak. Santralin, değerini ortaya koyacak. Bu çalışma birkaç ay alabilir" dedi.

Sektörde, Konya Şeker'in 2013'te 985 milyon dolara satın aldığı Sivas Kangal Termik Santrali'ni de satabileceği konuşuluyor. Yetkililer, "Soma icradan, Sivas Kangal Termik santrali de pazarlık yoluyla bir alıcıya satılabilir. Konya Şeker'in, enerji sektöründen çıkmak istediği biliniyor. Böylece, sektörle yollarını ayırabilir" dedi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

