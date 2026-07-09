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Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Tekerek: "Partimizin X Hesabına Erişim Engeli Getirildi"

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Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, partinin X sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurarak tepki gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, partinin X sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Tekerek, erişim engeline tepki göstererek, "Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır" dedi.

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin X ana sayfasına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Erişim engeline tepki gösteren Tekerek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin X ana sayfasına an itibarıyla erişim engeli gelmiştir. Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır. Siz hep çaresiz kalacaksınız biz hep sesimizi yükselteceğiz. Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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