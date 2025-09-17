Haberler

TKDK Malatya'dan Öğrencilere Eğitim Seti Dağıtımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitim seti dağıttı. Battalgazi ilçesindeki okullarda öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemeleri verildi. TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, öğrencilere tarım ve hayvancılığın önemini anlatarak yeni eğitim yılında başarılar diledi.

Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine eğitim seti dağıttı.

TKDK Malatya İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesindeki Söğüt İlkokulu ve Ortaokulu, Yaygın İlkokulu ve Ortaokulu ile Rıdvan Mertöz İlkokulu öğrencilerine, çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç öğrencilere eğitim setini verdi.

Tunç, geleceğin ve üretimin teminatı olan öğrencilerle bira arada olmanın heyecanı ve sevincini yaşadığını belirtti.???????

Bereketli topraklarda üretim, tarım ve hayvancılığın önemini öğrencilere anlatan Tunç, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti

Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zor günler geçiriyor! Aleyna Dalveren canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.