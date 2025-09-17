TKDK Malatya'dan Öğrencilere Eğitim Seti Dağıtımı

Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine eğitim seti dağıttı.

TKDK Malatya İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesindeki Söğüt İlkokulu ve Ortaokulu, Yaygın İlkokulu ve Ortaokulu ile Rıdvan Mertöz İlkokulu öğrencilerine, çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim seti verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç öğrencilere eğitim setini verdi.

Tunç, geleceğin ve üretimin teminatı olan öğrencilerle bira arada olmanın heyecanı ve sevincini yaşadığını belirtti.???????

Bereketli topraklarda üretim, tarım ve hayvancılığın önemini öğrencilere anlatan Tunç, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.