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TJK'nin Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu

TJK'nin Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu
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- Anadolu Ajansından Başak Akbulut Yazar, Şebnem Coşkun ve Muhammed Furkan Dursun, "Geleceğin jokeyleri hipodromlarda at koşturmak için zorlu eğitimden geçiyor" başlıklı haberle ödüle layık görüldü

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2025 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını, TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve 2025 yılı Nimet Üyken Basın Yarışması Seçici Kurul Temsilcisi Yüksel Göktürk yaptı.

Göktürk, yarışmaya katılan eserlerin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve Türkiye Jokey Kulübü temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirildiğini söyledi.

Ödül almaya hak kazananları kutlayan Göktürk, basın mensuplarının başarılarının artarak devam etmesini ve ülke atçılığına yönelik değerli çalışmalarını sürdürmelerini diledi.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirme neticesinde, Anadolu Ajansından Başak Akbulut Yazar, Şebnem Coşkun ve Muhammed Furkan Dursun, "Geleceğin jokeyleri hipodromlarda at koşturmak için zorlu eğitimden geçiyor" başlıklı haberle "Ulusal Yazılı Medya" dalında ödüle layık görüldü.

Yazar, Coşkun ve Dursun'a ödülleri, Kulüp Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve 2025 yılı Nimet Üyken Basın Yarışması Seçici Kurul Temsilcisi İhsan Yılmaz tarafından verildi.

Törende konuşan Yazar, güzel bir haber olduğunu belirterek, "Aprantilerin yetiştirilme tarzını ve nasıl eğitim aldıklarını gördük burada. Biz de çok etkilenmiştik. Ortaya güzel bir iş çıktı. Sonucunda böyle ödüllendirilmek çok güzel." dedi.

Dursun ise geleceğin Halis Karataş adaylarıyla tanışmış ve o anları deneyimlemiş olmaktan memnun olduklarını dile getirerek, "Böyle bir ödülle bizi onore ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Coşkun ise çocukluğunun Veliefendi Hipodromunda geçtiğini, böylesine bir işe imza atmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tören, ödüllerin takdim edilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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