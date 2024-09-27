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Tiyatro Sanatçısı Beklan Algan, Vefatının 14. Yılında Anıldı

Tiyatro Sanatçısı Beklan Algan, Vefatının 14. Yılında Anıldı
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Beklan Algan, tiyatroya olan katkıları ve ömrünü adadığı sanatı nedeniyle Aşiyan Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine katılanlar, Algan'ın Tiyatro Araştırma Laboratuvarı çalışmalarının korunması ve dijitalleştirilmesi konusundaki gelişmeleri paylaştı.

Tiyatronun her alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan, ömrünü tiyatroya adayan Beklan Algan, vefatının 14. yılında Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Algan'ı anma törenine, İBB Şehir Tiyatroları Müdür Yardımcısı Berna Beyazkılınç Tezcan, sanatçının kızı Sevi Algan, Duygu Seda Tomru, Deniz Özgür, Ömer Akgüllü, Evren Erbatur, Aslı Mertan, Dafne Beri, Mine Söyler, İlkim Karaca, Hicran Çalı ve Emin And'ın yanı sıra sanatçının dostları ve öğrencileri katıldı.

Sevi Algan, törende yaptığı konuşmada, babasının Tiyatro Araştırma Laboratuvarı çalışmalarının daha fazla insana ulaşabilmesi için Kadir Has Üniversitesinin tahsis ettiği bir odada korunarak araştırmacılara açıldığını söyledi.

Algan, arşivin dijitalleştirilmeye de başlandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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